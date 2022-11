Per Nico Gonzalez uno stop di tre settimane: c’è tutto il tempo per recuperare (con calma) in vista della ripartenza

Nell’edizione stamattina in edicola de Il Tirreno si fa il punto su quello che è l’infortunio di Nico Gonzalez rimediato con la nazionale argentina. Il report ufficiale parla di nuovo dolore al flessore della coscia sinistra, accusato una volta rientrato negli spogliatoi dopo l’allenamento.

Da capire quando il giocatore farà ritorno a Firenze per seguire le terapie dello staff medico della Fiorentina. In ogni caso, lo stop per lui dovrebbe essere di tre settimane. C’è tutto il tempo per recuperare (con calma) in vista della ripartenza del campionato.