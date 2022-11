Per Pedro arriva la definitiva consacrazione: il Brasile lo convoca per il Mondiale in Qatar

Che da quando ha lasciato la Fiorentina Pedro abbia fatto faville, ormai non è un mistero. L’attaccante brasiliano ha cominciato a segnare con continuità, diventando uno dei migliori giocatori del Flamengo. Oggi, Pedro raccoglie i frutti delle ottime prestazioni perché il ct della Nazionale brasiliana Tite lo ha ufficialmente convocato per il Mondiale in Qatar.

Vedremo se Pedro troverà spazio, considerando la grande qualità che ha il Brasile in attacco, ma una cosa è certa: il mondo per lui è totalmente cambiato rispetto a quando vestiva la maglia della Fiorentina.