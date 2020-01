Per Pedro arriva l’offerta giusta…in cash!

Il Gremio torna prepotentemente alla carica per Pedro. Secondo quanto scrive La Nazione, l’attaccante però non avrebbe intenzione di chiudere così in fretta la sua esperienza italiana ed europea. Dopo le voci di interessamento da Spal, Portogallo e Germania, la vera offerta – 11 milioni di euro – è arrivata dal Brasilie, con il club alegrense che lo vuole a titolo definitivo. Con l’inserimento di alcuni bonus, la trattativa può trasformarsi in affare: oggi è previsto una nuovo contatto con il club brasiliano, poi la Fiorentina si prenderà le 48 ore di tempo. Se Pedro dovesse davvero partire, il calciatore più vicino a sostituirlo è Patrick Cutrone