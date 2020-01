Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina sta svolgendo in questi minuti la seduta di rifinitura all’interno dello stadio Artemio Franchi in vista della gara di domani alle 15 in Coppa Italia contro l’Atalanta e Pedro, al centro di tante voci di mercato e vicino all’addio, non è presente con il resto del gruppo. Un segnale in più del suo trasferimento, sempre più probabile.