Per Piatek i termini dell’affare sono chiari e sul tavolo della trattativa. In attesa del semaforo verde da parte dell’Hertha Berlino…

Il Corriere dello Sport si concentra sulla possibile trattativa che potrebbe portare Piatek in viola. L’Hertha Berlino chiede non meno di 20-22 milioni per cederlo. Insomma, si tratta di un investimento oneroso che la Fiorentina prova a rendere un po’ meno pesante per il bilancio proponendo al calciatore un contratto di quattro anni dentro cui spalmare un ingaggio complessivo poco sopra i 12 milioni e al club tedesco un prestito oneroso con riscatto obbligatorio a giugno 2021, meglio ancora se a giugno 2022. I termini dell’affare sono sul tavolo della trattativa aperta a suo tempo e mai chiusa né dall’una e né dall’altra parte, anzi da parte viola c’è la volontà di passare alle firme se da Berlino fanno un cenno d’intesa, perché Piatek è stato messo nella lista dei rinforzi graditi da Iachini per cercare di risolvere il problema del gol che da almeno tre stagioni condiziona il rendimento. E perché il carissimo Krzysztof è un pallino di Rocco Commisso.

0 0 vote Article Rating