Per Politano esiste la soluzione perfetta, ma non è la Fiorentina…

Politano è sulla lista dei cedibili dell’Inter, con la Fiorentina spettatrice interessata dopo i sondaggi estivi. Ma l’obiettivo è cederlo, non prestarlo, come invece preferirebbero tutte le squadre interessate (su tutte il Napoli). La Roma potrebbe prenderlo solo a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto. La sua valutazione sfi ora i 20 milioni. Classe ‘93, mancino abituato a giocare a destra, è stato trattato dalla Roma anche quando l’allenatore era Di Francesco, che lo aveva conosciuto bene al Sassuolo. Adesso è stato Fonseca a indicarlo come un rinforzo gradito. Politano sempre più lontano da Firenze dunque?