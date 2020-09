Per qualcuno non c’è più niente da fare: “La Fiorentina si è rassegnata con Chiesa e di rinnovo non c’è più possibilità di parlare”

Chiesa si, Chiesa no. Il mercato della Fiorentina passa da questo importante snodo. Per Calciomercato.com, le speranze di una permanenza in viola del figlio d’arte sono pari a zero: “La società viola ormai si è rassegnata all’idea di veder partire il suo gioiello. Di rinnovo non c’è più possibilità di parlare, il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 non permette prese di posizione come quelle della scorsa estate. E si aspetta quindi l’offerta della Juve, 50 milioni possono bastare e avanzare arrivati a questo punto. Tanto che il lavoro di Daniele Pradé è rivolto a individuare il miglior sostituto possibile di Chiesa, almeno per l’immediato. Con così poco tempo a disposizione un eventuale incasso sarebbe difficile da investire, per quello ci sarebbe tempo a gennaio o a giugno“.

