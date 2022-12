Per rinnovare la mediana occhi puntati sulla serie B tedesca: la Roma insidia la Fiorentina per una stellina del Karlsruhe

Se Amrabat incanta tutti in Qatar, la Fiorentina pensa anche a possibili successori (o sostituti) del marocchino a centrocampo. C’è un nuovo profilo sul taccuino di Pradè e Barone: si tratta di Tim Breithaupt, mediano classe 2002 del Karlsruhe (Bundesliga 2).

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, non ci sarebbe soltanto la Fiorentina sulle sue tracce. Anche la Roma avrebbero chiesto informazioni sulla giovane promessa tedesca che ha ben impressionato in questa prima parte di stagione.

Ventenne di Offenburg, Breithaupt è un mediano bravo sia a interdire che a sfondare le difese avversarie. Si tratta di un ‘colosso’ di un metro e novantatré centimetri, cresciuto nel Karlsruhe del quale adesso è uno dei punti fermi, come dimostrano le 19 presenze collezionate quest’anno (tutte da titolare) per un totale di 1.609′. I teutonici giocano in Bundesliga 2, dove attualmente occupano il tredicesimo posto.