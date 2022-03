Per stile e personalità c’è chi lo paragona al primo Buffon: ecco Carnesecchi, il portiere accostato alla Fiorentina per la prossima stagione – VIDEO

C’è chi lo paragona al primo Buffon, e in effetti dal punto di vista dello stile e della personalità un po’ lo ricorda. Ma confronti scomodi a parte, Marco Carnesecchi è senza dubbio uno dei portieri più promettenti del panorama italiano. Classe 2000, il numero uno della Cremonese nelle ultime ore è stato fortemente accostato alla Fiorentina che in vista della prossima stagione dovrà trovare un nuovo titolare tra i pali.

Il cartellino di Carnesecchi appartiene all’Atalanta, che però ha deciso in estate di investire su Musso. Per questo motivo il club bergamasco dovrà cedere il giovane portiere, e le pretendenti non mancano: Juventus, Lazio, e appunto Fiorentina. L’operazione richiamerebbe quella fatta anni fa con Sportiello, sperando ovviamente che i risultati siano diversi.

Molto bravo nelle uscite alte, Carnesecchi fa della parata plastica il suo marchio di fabbrica pur non rinunciando a bloccare il pallone quando necessario. Nella Cremonese ha imparato a giocare alto intervenendo spesso coi piedi fuori dall’area, caratteristica che Italiano richiederebbe. Certo il salto diretto dalla Serie B alla Fiorentina non sarebbe semplice, ma la presenza di Terracciano potrebbe aiutarlo molto ad ambientarsi e a crescere. Vista la giovane età sarebbe in parte una scommessa, ma al contempo i presupposti affinché Carnesecchi diventi un grande portiere ci sono tutti.