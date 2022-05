Per Torreira si va ad oltranza ma non a sfinimento: la (fragile) alternativa può arrivare dall’Inter

Sono giorni caldi non solo per la temperatura ma anche sul mercato, con la Fiorentina che sta cerando di ricucire i rapporti con Lucas Torreira: fino al 31 maggio è sempre valida l’opzione a suo vantaggio per riscattarlo dall’Arsenal ma va trovata ancora la quadra economica. Si andrà ad oltranza fino a fine mese e forse anche un po’ più avanti ma la società viola non può permettersi telenovele infinite in un ruolo chiave e allora ecco l’alternativa, secondo La Nazione: il solito Stefano Sensi, giocatore di gran talento ma fragilissimo fisicamente. Per lui ci sarà il rientro all’Inter dopo i 6 mesi alla Samp, con cui è sceso in campo 11 volte. Ed è andata anche bene, considerate le 64 partite saltate negli ultimi 3 campionati.