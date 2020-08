Per Torreira spunta subito una concorrente. E sarebbe in vantaggio sulla Fiorentina

Non c’è obiettivo di mercato senza concorrenza. E’ anche il caso di Lucas Torreira, sul quale la Fiorentina si sta muovendo forte in queste ore. Tuttavia, i media inglesi non vedono favorito il club viola. Secondo il Telegraph, infatti, in pole position per il centrocampista dell’Arsenal ci sarebbe il Milan, deciso a mettere i bastoni tra le ruote a Commisso. I Gunners hanno intenzione di cedere il giocatore, per cui si prospetta una sfida alla miglior offerta tra Fiorentina e Milan.

