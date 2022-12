Per un Dodo in ritardo di condizione, c’è una fascia destra baby che può riservare sorprese

Tra gli aspetti positivi del match amichevole contro l’Arezzo c’è sicuramente la novità portata da, Italiano sulla destra. Fin dal primo minuto si è visto Kayode, classe 2004 che non ha sfigurato, anzi, è stato subito decisivo con il primo assist per la rete di Benassi. Davanti a lui, in mediana, Maleh che ha recuperato tanti palloni con tanto agonismo, come sempre, finendo anche lui con un assist al solito Benassi.

In campo si sono visti anche Dodo e Venuti. Il primo è apparso un in ritardo di condizione rispetto ai compagni, ma il tempo per recuperare in vista della ripartenza non manca. Venuti invece è stato costretto al cambio forzato per un leggero problema fisico. Al suo posto Biagetti, altro baby viola, che ha siglato il 4-1 finale. Lo scrive La Nazione.