Per un Gonzalez che torna, c’è un Burdisso che va in Qatar: il dt viola alla scoperta della classe 2003

C’è un argentino-viola in meno in Qatar da ieri, con il rientro di un affranto e infortunato Nico Gonzalez, ma di fatto ci sarà subito il sostituto, almeno a livello di nazionalità e club di appartenenza: in queste ore infatti, è in arrivo negli emirati il dt della Fiorentina, Nicolas Burdisso. A riportarlo è il Corriere Fiorentino che sottolinea in particolar modo come nel mirino del dirigente viola ci sia la classe 2003, con diversi elementi in rampa di lancio proprio col Mondiale. E poi naturalmente i calciatori viola impegnati, dalla Serbia di Milenkovic e Jovic alla Polonia di Zurkowski e il Marocco di Amrabat (e Sabiri).