Per un grande pericolo scampato, c’è un’enorme occasione persa per la Fiorentina

La notizia del giorno sicuramente è quella della negatività di tutti i giocatori tornati dagli impegni con le proprie Nazionali che, insieme a Callejon, sono tornati ad allenarsi in gruppo con i propri compagni. Oltre a non aver rispettato il protocollo imposto dalla ASL locale che impediva ai giocatori di lasciare Firenze, in diversi dei partenti hanno rischiato grosso.

Nella nazionale serba di Milenkovic e Vlahovic (che si era già ammalato) i positivi al Coronavirus sono stati ben quattro, tra cui anche gli “italiani” Milinkovic-Savic, Kolarov e Lazovic, mentre nell’Uruguay di Caceres (anche lui aveva già contratto il virus) i casi sono stati ben 16.

Per un grande pericolo scampato, c’è un’occasione persa per la Fiorentina, che aveva l’opportunità di prepararsi al mese di fuoco che la aspetta con il nuovo allenatore Prandelli e tutta la rosa a disposizione, mentre gran parte delle squadre di Serie A perdeva pezzi a giro per il Mondo. In sei, dei quali abbiamo già parlato abbastanza, hanno però deciso diversamente. Tra chi si giocava il prossimo Europeo (la Serbia che non si è qualificata) e chi per il momento non si giocava niente di importante, ma ormai alea iacta est.