Un passaggio non certo indimenticabile alla Fiorentina, poi il ritorno in Brasile con la maglia del Flamengo. Questo il percorso di Gerson negli ultimi anni, ma ora il centrocampista è pronto a tornare in Europa.

Il Marsiglia infatti si è deciso ad acquistarlo e verserà 25 milioni alla società brasiliana. Tuttavia anche la Roma guadagnerà qualcosa, ovvero il 10% della cifra della vendita. Saranno quindi 2,5 i milioni che arriveranno nelle casse giallorosse.