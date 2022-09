“Per un mese punterei tutto su Jovic. Kouame è un esterno perché non ha il gol nelle sue corde”

L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, intervenendo sui problemi in attacco della Fiorentina. Queste le sue parole: “Su Jovic sento di tutto, c’è chi dice che non è una punta ma un esterno o una seconda punta. Io per un mese punterei tutto su di lui, in modo da capire se si possa o meno puntare su di lui. Per me Kouame è un esterno, perché non ha nelle corde il senso del gol di un attaccate puro”

“Cambio di modulo? Lo deve valutare Italiano, ma credo che con il 4-2-3-1 Bonaventura possa andare a ricoprire il ruolo di trequartista dietro alla punta. Lo reputo il giocatore con maggiore qualità nella rosa della Fiorentina“.