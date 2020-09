Per un Ranieri che salta, c’è un Barone che arriva: il figlio di Joe in prova alla Salernitana

Fine settimana turbolento per la Salernitana: il mancato arrivo di Luca Ranieri e la successiva interruzione della sgambatura per la contestazione dei tifosi. La giornata si è aperta con un nuovo volto, trattasi di Giuseppe Barone, ventiduenne ala sinistra. Sarà il tecnico Castori, dopo un periodo di lavoro, a stabilire la permanenza o meno del giocatore a Salerno. Figlio del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, l’esterno offensivo è reduce da una stagione assolutamente anonima con la casacca del Perugia. Il nativo di Brooklyn, dopo due apparizioni collezionate con il Black Rock FC, si è trasferito in Umbria per la seconda parte d’annata. Due panchine e un infortunio al ginocchio – rottura del legamento crociato – che non gli hanno consentito l’esordio in Serie B. Assistito da Paolo Paloni, stesso agente di Luca Ranieri, il classe 1998 si metterà a disposizione di Castori per provare a strappare la conferma.

0 0 vote Article Rating