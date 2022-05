Per un Vicario in arrivo, c’è un Dragowski in partenza: il polacco ha scelto la sua nuova squadra

Per un portiere che è pronto per arrivare (LEGGI QUI), ce n’è un altro che pronto a lasciare la Fiorentina. Si tratta di Bartlomiej Dragowski, che durante la stagione ha perso il posto da titolare e nelle prossime settimane lascerà Firenze visto anche il contratto in scadenza nel 2023.

Secondo quanto riportato dal media polacco meczyki.pl, l’estremo difensore viola avrebbe scelto la sua prossima destinazione e si tratterebbe del Southampthon. Tra le fila dei Saints, Dragowski ritroverebbe un suo connazionale come Jan Bednarek.

Quella del club inglese non sarebbe stata l’unica offerta arrivata per Dragowski: anche un club spagnolo avrebbe fatto un tentativo, ma alla fine il polacco avrebbe scelto di trasferirsi al Southampton.