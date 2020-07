Per una Fiorentina che sta per finire la stagione, ce n’è una che sta per cominciare la prossima

Da una parte c’è la Fiorentina maschile impegnata a finire la stagione, dall’altra c’è quella femminile che sta per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Perse tre giocatrici importanti quali Alia Guagni, Ilaria Mauro e Alice Parisi, la squadra di Antonio Cincotta disputerà la Champions League anche il prossimo anno grazie al secondo posto dello scorso campionato. Nella giornata di ieri le giocatrici si sono ritrovate al centro sportivo Davide Astori per sottoporsi a tamponi e test sierologici. Quest’oggi, invece, sono iniziate le visite mediche di rite e da lunedì dovrebbero cominciare gli allenamenti presso l’impianto di San Marcellino.

0 0 vote Article Rating