Per uno Jovic da riattivare c’è un Cabral che deve aggiustare la mira: contro il Galatasaray sono attese delle risposte dai centravanti viola

Continua a tenere banco il tema dei centravanti della Fiorentina. Il Corriere dello Sport di oggi mette in evidenza il fatto che sia Luka Jovic che Arthur Cabral hanno dimostrato di non essere ancora al 100%. Il serbo appare in ritardo di condizione, e come dice il tecnico Italiano, è “da riattivare”. Il brasiliano invece, come del resto Ikone, mostra sempre alcune lacune realizzative sotto porta.

L’impegno di oggi in amichevole contro il Galatasaray sarà utile anche per capire se la condizione dei due giocatori sia cresciuta in meno in questi giorni nel corso del ritiro in Austria. Lo staff della Fiorentina sta in ogni caso lavorando per porre rimedio a queste diverse problematiche. L’inizio della stagione è imminente e sarà più importante che mai farsi trovare pronti, soprattutto in attacco.