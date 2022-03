Per Venuti c’è subito la chance per il riscatto, Amrabat scalpita. Novità possibile anche in attacco

Sarà difficile smaltire in tempi brevi la sconfitta contro la Juventus, ma la Fiorentina proverà a farlo già a partire dalla partita di domenica contro l’Hellas Verona.

Non ci sarà Odriozola, ma fortunatamente non preoccupano le condizioni dello spagnolo, che non ha riportato lesioni. A destra ci sarà quindi Venuti, mentre al centro Quarta potrebbe far rifiatare Igor: gli altri difensori saranno Milenkovic e Biraghi.

In mediana Amrabat scalpita e potrebbe giocare al posto di Torreira, mentre mancherà sicuramente lo squalificato Bonaventura: Castrovilli, Duncan e Maleh si giocano quindi due maglie da titolari. Novità possibili anche in attacco, dove Gonzalez spinge per tornare dal 1’ e Sottil per riscattare l’opaca prestazione in Coppa Italia.