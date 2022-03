Per Veretout rispunta l’interesse del Napoli. Giuffredi: “Per adesso non c’è stato nulla”

L’ex centrocampista viola Jordan Veretout non sta trovando spazio nella Roma di Mourinho, tant’è che il suo nome viene nuovamente accostato al Napoli, club che già in passato ha cercato il centrocampista francese proprio quando indossava la maglia della Fiorentina. A proposito di queste voci di mercato l’agente del calciatore transalpino, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli non prende calciatori sotto i trent’anni, preferisce i giovani, e, visto il momento storico e finanziario, fa bene. Non è una questione di fare una squadra di ragazzi, perché il Napoli ha già tanti giocatori esperti in quel ruolo: penso a Lobotka ed Elmas, che ormai si è imposto, senza dimenticare Anguissa e Zielinski. Potrebbe arrivare qualcun altro, magari uno più giovane: nel calcio di oggi, sono tutti portati a fare questi discorsi. Col Napoli, insomma, per Veretout non ‘è stato nulla. Si aspetterà di avere la certezza della Champions League, prima di iniziare a fare mercato”.