Percassi: “Spero che i punti in classifica dell’Atalanta siano sufficienti per rimanere in Serie A. La salvezza è il nostro primo obiettivo”

La classifica dice che la corsa salvezza si preannuncia avvincente e coinvolge diverse squadre, tra cui purtroppo anche la Fiorentina. Ma evidentemente anche il presidente Antonio Percassi, stando a quanto detto a Sky Sport, pensa che la sua Atalanta appartenga a questa categoria: “Spero che i punti che abbiamo siano sufficienti per la permanenza nella categoria, il nostro primo obiettivo. Tutto quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Gasperini a vita? Assolutamente sì”.

Insomma la prudenza non è mai troppa, ma se il presidente dell’Atalanta parla di salvezza resta difficile immaginare cosa potrebbero dire i dirigenti delle squadre realmente in pericolo. Delle dichiarazioni di circostanza che però rischiano di essere mal interpretate. Non ci si sorprenderebbe se chi rischia davvero di retrocedere e ogni domenica gioca alla morte per rimanere in Serie A, ne risultasse offeso.