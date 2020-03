Perché accettare Florenzi per Castrovilli quando si possono avere entrambi?

Un po’ tutta l’Italia calcistica si è innamorata di Gaetano Castrovilli, più di tutte naturalmente la platea viola che lo ammira da inizio stagione e che l’ha visto esordire anche in Nazionale. Da perno inamovibile del centrocampo della Fiorentina, il classe ’97 non si sposterà di un centimetro, stante l’intenzione di Commisso di costruire una squadra che si appoggi su di lui e sugli altri calciatori di maggior talento, già presenti in rosa. La Roma è una delle teoriche pretendenti al pugliese e sarebbe disposta ad aprire un discorso anche inserendo Florenzi nell’affare: calciatore duttile e che piace molto alla Fiorentina, che però potrebbe puntare semmai ad averli entrambi in rosa se davvero l’evoluzione sarà in direzione del rombo. Il fatto che la Roma difficilmente punterà ancora su Florenzi, nella prossima estate, lo rende di fatto appetibile sul mercato e molto più raggiungibile di quanto non sia Castrovilli per lo stesso club giallorosso.