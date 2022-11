Il procuratore di Cragno al centro sportivo, ma il portiere del Monza non è ciò che serve alla Fiorentina

Questa mattina è emersa la notizia della presenza al centro sportivo della Fiorentina di Graziano Battistini, procuratore di Alessio Cragno. Immediatamente, il nome del portiere è stato accostato alla Viola in vista del prossimo anno, dato che con ogni probabilità Gollini non verrà riscattato (e il nuovo regolamento impedisce di cedere l’ex Atalanta già a gennaio).

Un’ipotesi, quella di Cragno, che però ha fondamenta poco solide. Il motivo principale è che il portiere ex Cagliari attualmente ricopre il ruolo di numero 12 nel Monza, alle spalle di De Gregorio. Non certo una concorrenza irresistibile, in una squadra con tutto il rispetto non straordinaria. L’operazione allora somiglierebbe troppo a quella fatta con Gollini, per un portiere che non gioca da mesi e quindi in cerca di riscatto. Un portiere dalle indiscusse qualità ma che non rappresenta ciò che serve alla Fiorentina, ma forse Barone, Pradè e Burdisso lo hanno già capito.