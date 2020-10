Perché c’è sempre più bisogno del centro sportivo? Anche stasera la Fiorentina è dovuta “uscire di casa”

La Fiorentina si allena, ma non nella sua casa. Mister Iachini, infatti, ha programmato un allenamento serale e, proprio per l’orario, ha dovuto far spostare tutta la squadra al Centro Tecnico di Coverciano.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, lo Stadio Franchi era occupato per lavori al manto erboso e la mancanza di luci al Centro Sportivo Davide Astori ha costretto la Fiorentina a migrare.

Un segno chiaro che c’è sempre più bisogno del nuovo centro sportivo.