Perché gli investitori americani approdano in Italia? L’analisi de L’Equipe su Commisso e i connazionali a stelle e strisce

In un articolo di approfondimento de L’Equipe, si parla del perché dei tanti investimenti statunitensi in Italia. Tra i profili citati, ovviamente anche quello del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tra i motivi analizzati, che riguarda lo stesso patron viola in prima persona, è il rapporto tra USA e Italia dovuto alle tante ondate migratorie che si sono succedute negli anni e che hanno portato molte famiglie italiane oltreoceano.

Nell’articolo si dà uno sguardo anche ai bassi costi di acquisizione dei club in Italia e la possibilità di fare ottimi guadagni nel breve termine. Ed è proprio l’arrivo degli investitori a stelle e strisce che potrebbe risollevare un settore duramente colpito dalla pandemia come quello del calcio.