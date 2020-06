Perché i punti persi a causa sua sono molti meno di quelli guadagnati: tutte le prodezze di Dragowski in questa stagione – VIDEO

Tanta parate decisive, di cui la maggior parte si dimentica. E’ il destino di tutti i portieri, e anche di quello della Fiorentina: Bartlomiej Dragowski. Già, perché il polacco, tanto giovane quanto sicuro di sè, di interventi miracolosi ne ha fatti eccome in questa stagione. A fronte di pochi veri errori, che si potrebbero riassumere in una generale insicurezza sui tiri da fuori che gli sono costati i gol contro Genoa (all’andata), Torino e Atalanta (al ritorno). Per il resto, solo grandi parate per Dragowski, che si è preso la porta della Fiorentina dopo tanta gavetta e adesso non ha certo intenzione di lasciarla. Il suo contratto scade nel 2023 e forse potrebbe essere ulteriormente prolungato, ragion per cui lo vedremo ancora a Firenze il prossimo anno. Intanto, in attesa che il campionato riprenda, possiamo goderci le sue prodezze grazie a questo video a lui dedicato. Per fare in modo che si smetta di ricordare solo gli errori (comunque pochi), e che si faccia invece mente locale sulle cose buone. Dragowski ne ha fatte parecchie, ma si tende a dimenticarle. E’ il destino di ogni portiere, ma quando si tratta di quello della tua squadra del cuore non dovrebbe accadere.

