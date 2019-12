Perché Iachini porta sempre il cappellino? Ecco la spiegazione del nuovo allenatore della Fiorentina

Giuseppe Iachini è il nuovo tecnico della Fiorentina, ormai manca solo l’ufficialità da parte del club viola. Il suo marchio di fabbrica è il cappellino, da cui non si separa mai: immaginarlo senza è praticamente impossibile, al punto che in molti sono arrivati a chiedersi per quale motivo lo indossi sempre. C’è chi pensa sia questione di scaramanzia e chi crede lo porti per una mera questione estetica. Ma la verità è un’altra ed è stato lo stesso Iachini a parlarne in un’intervista concessa tempo fa, quando era allenatore del Palermo.

“Tanti credono sia un’abitudine, un vezzo. Ma non è così, la verità è completamente diversa. Soffro di un problema agli occhi, ho una carenza di pigmento. Mettendo il cappello ho la possibilità di tenerli sempre ben aperti perché ho la giusta ombra. Ecco perché il cappellino lo tengo sempre, anche perché è meglio che gli occhi li tenga ben aperti. Ancora mi servono“, questa la spiegazione di Iachini.