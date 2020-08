Perchè la Fiorentina vuole confermare Dalbert? La motivazione potrebbe stare in un colpo mancato

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, molto probabilmente Dalbert rimarrà alla Fiorentina anche il prossimo anno. L’accordo con l’Inter è praticamente già raggiunto, con Biraghi che invece dovrebbe restare in nerazzurro. Una notizia che non ha entusiasmato i tifosi viola, decisamente delusi dalle prestazioni del brasiliano nella stagione appena conclusa. Sarebbe dunque interessante capire cosa ha spinto la Fiorentina a volerlo confermare. La motivazione, probabilmente, è da ricercare nella difficoltà a trovarne un sostituto effettivamente migliore. L’unica pista davvero percorribile probabilmente era Spinazzola della Roma, ma ora non più. Quello che poteva essere un bersaglio fattibile in passato, infatti, adesso è diventato quasi irraggiungibile visto che i giallorossi difficilmente se ne vorranno privare.

