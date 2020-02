Perché niente potrà mai più essere uguale ad Udine per la Fiorentina…a cominciare dalla sede del ritiro

Inutile nascondercelo, la trasferta ad Udine per la Fiorentina non è una trasferta come tutte le altre. Anche perché poi ci sono purtroppo tanti elementi che riportano alla mente quello che è successo al povero Davide Astori. Due anni fa, proprio di questi tempi, la squadra viola si apprestava ad affrontare quella bianconera, salvo poi scoprire che nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018, il suo capitano aveva spirato il suo ultimo respiro.

In quei giorni lì i gigliati alloggiavano in un albergo poco fuori città chiamato Là di Moret (anagramma agghiacciante). Dopo quello che accadde, la società aveva decise fin da subito di cambiare collocazione, spostandosi in centro cittadino. Una nuova sede del ritiro che in pratica è diventata definitiva perché, da quel recupero del 3 aprile 2018 in avanti, la scelta è caduta sempre su quell’hotel.

Il tentativo è più che ovvio: cercare di non far rivivere il trauma ai giocatori della Fiorentina, o perlomeno cercare di attenuare alcune sensazioni. Anche perché un fatto del genere è veramente impossibile da dimenticare.