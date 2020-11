“Perché non tenete palla?” i rimproveri di Iachini a Callejon e Ribery

Oltre che “sfiancare la difesa avversaria”, Callejon e Ribery, nelle intenzioni dell’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, avrebbero dovuto anche tenere palla per far salire la squadra. Secondo quanto riportato da Sky, questi erano gli ordini che il tecnico dava al francese e allo spagnolo, fatto praticamente mai accaduto fino a quando i due sono rimasti in campo assieme. “Perché non tenete palla?” il concetto che spesso veniva ripetuto dall’allenatore.

