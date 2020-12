Perchè Pedro è rimasto al Flamengo? “Alla Fiorentina non aveva opportunità di giocare”

Il procuratore di Pedro, Marcio Giugni è intervenuto su Globoesporte raccontando la trattativa che ha fatto restare Pedro in rossonero. Sia il giocatore che il Flamengo volevano continuare questo rapporto e, la Fiorentina non avrebbe dato spazi al giovane brasiliano. Queste le parole dell’agente: “A causa della mancanza di opportunità alla Fiorentina, Pedro ha visto nel Flamengo la possibilità di tornare al suo massimo livello e recuperare spazio nella squadra brasiliana. Dalla prima conversazione con il Flamengo eravamo sicuri che fosse il progetto ideale per tornare ad essere il giocatore che era prima dell’infortunio al ginocchio. Ottimo società, ottima struttura e poi gioca nelle principali competizioni”.

0 0 vote Article Rating