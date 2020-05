Perché Ribery no e Ibrahimovic sì? Quando di mezzo ci si mette l’Ufficio Igiene

Il campione francese della Fiorentina, Franck Ribéry, continua a restare nel chiuso della propria della casa al contrario di Zlatan Ibrahimovic. Entrambi provenienti dall’estero, entrambi negativi a due tamponi, eppure lo svedese si è già potuto aggregare al gruppo milanista, il francese invece non può allenarsi al centro sportivo viola.

Come mai questa diversità di trattamento e questa diversità tra Toscana e Lombardia? La spiegazione è che l’Ufficio Igiene della Regione Toscana, diversamente da quello della Lombardia non ha concesso ancora la deroga per anticipare la conclusione della quarantena dell’ex Bayern. Probabilmente da parte della Fiorentina arriverà una sollecitazione ad accorciare i tempi.