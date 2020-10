Pereyra: “Tre tiri e tre gol, la Fiorentina non ha creato altro. Non si possono prendere i gol che abbiamo preso coi viola”

Il centrocampista dell’Udinese, Roberto Pereyra, è molto rammaricato per la sconfitta subita sul campo della Fiorentina: “Nel complesso abbiamo disputato una grande gara – ha detto Pereyra – segnando due gol e creando molto, però abbiamo subito dei gol che non si possono prendere. Dobbiamo migliorare molto sotto questo profilo in vista della prossima partita. Tre tiri e tre gol della Fiorentina? Sì, loro non hanno creato altro”.

