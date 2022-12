Pereyra vuol chiudere giocando in Europa: La Fiorentina è la pretendente italiana. C’è un pensiero che stuzzica il calciatore

Roberto Pereyra ha un impegno scritto con l’Udinese fino a giugno del 2023. E’ in scadenza di contratto e dallo scorso anno ha deciso di affidarsi in qualità di manager a Federico Pastorello che ha ottime relazioni nazionali e internazionali e, si legge su La Gazzetta dello Sport, sa che il suo assistito vorrebbe chiudere giocando una coppa europea.

La società friulana gli ha già fatto capire che vorrebbe tenerlo ancora e le manovre per allungare, almeno di un anno, il contratto in scadenza, sono già cominciate. Ma anche le pretendenti non mancano. Sulla ‘rosea’ si parla di Fiorentina come società italiana interessata a lui, resta sullo sfondo anche l’idea di tornare al River Plate, un pensiero che stuzzica il calciatore.