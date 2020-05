Perinetti: “Belotti un colpo alla Commisso, la tentazione per la Fiorentina può esserci. E’ un Gattuso che gioca centravanti”

Nella sua carriera Giorgio Perinetti è stato direttore sportivo in moltissimi club di Serie A. Sul mercato della Fiorentina, intervenuto a CasaViola, Perinetti ha detto: “La tentazione Belotti per una proprietà che ha dimostrato entusiasmo e lungimiranza con Commisso e Barone può esserci. Questo sarebbe un colpo alla Commisso, che arricchirebbe l’organico con un giocatore di grande caratura. Per me è un Gattuso che gioca centravanti, è bravo a fare gol, ma si spende anche per la squadra”.