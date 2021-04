Perinetti: “Cistana? La Fiorentina lo ha seguito, Iachini è un suo grande estimatore. Sarri avrebbe piacere ad allenare i viola ma…”

Tra presente e futuro. Diversi gli argomenti relativi alla Fiorentina che sono stati trattati con l’ex dirigente del Genoa (e di altre squadre di A) e attuale direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, intervenuto su Radio Toscana: “Gattuso adatto a Firenze? È capace di coinvolgere come nessuno lo spogliatoio, spende tutto se stesso per la causa quindi è sicuramente un profilo importante. Sarri? Gli obiettivi di Commisso non li conosco, sicuramente Sarri, essendo stato tanti anni in Toscana, avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Poi però c’è da dire che in questo momento il profilo è talmente alto che la decisione spetterebbe tutta al tecnico”.

Perinetti conosce bene Cistana che è stato sul taccuino viola come possibile acquisto: “Sì era un giocatore seguito – conferma – non solo dalla Fiorentina. So che Iachini è un grande estimatore di questo ragazzo, che adesso si sta riprendendo da un brutto infortunio. Mancini lo ha già convocato in Nazionale, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti per il calcio italiano da qui ai prossimi anni. In vista della prossima estate sia Cistana che Papetti e Ndoj hanno l’interesse di diverse squadre di Serie A, staremo a vedere”.