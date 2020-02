Perinetti: “E’ molto facile per un giovane arrivare, ma è difficile confermarsi. Vlahovic ha delle qualità e sarà un pilastro della Fiorentina del futuro”

Il direttore Giorgio Perinetti è intervenuto così a Lady Radio per parlare di Vlahovic: “Iachini è un allenatore-motivatore, un professionista non molto incline a fare giocare giovani, a meno che non abbiano delle qualità. In Vlahovic evidentemente riconosce delle qualità. Lui è un calciatore molto interessante, destinato a crescere. Dipende da chi lo allena, ma anche dalla sua disponibilità a confrontarsi e lavorare. E’ molto facile per un giovane arrivare, ma è difficile confermarsi. Ha delle qualità e sarà un pilastro della Fiorentina del futuro. Se si rischia di dar troppo peso e di montarsi la testa? Il rischio c’è sempre coi ragazzi giovani, ma vale la pena essere corso. E’ molto più difficile confermarsi che debuttare. Spesso la notorietà, la fama, i soldi e la convinzione di essere arrivati porta fuori strada”.