Perinetti incontra la Fiorentina: c’è Montiel al centro del summit. Il Siena cambia modulo per dar spazio allo spagnolo?

Nella mattinata odierna, presso il centro sportivo Davide Astori, la dirigenza della Fiorentina ha ricevuto la visita di Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Siena. Secondo quanto riportato da Lady Radio, al centro dell’incontro c’è stato Tofol Montiel: il trequartista spagnolo, ancora di proprietà della Fiorentina, in estate è stato ceduto al Siena.

Fino ad ora, il classe 2000 ha disputato soltanto sette partite su tredici in Serie C. Soltanto in un’occasione è partito dal 1’ e in totale ha giocato appena 132’ conditi da un solo gol. Montiel non sta brillando, per colpa anche di un modulo che non sembra particolarmente adatto al ragazzo. Per questo, il Siena sta pensando a qualche modifiche tattiche per accelerare la crescita dello spagnolo e metterne in evidenza le caratteristiche.

AGGIORNAMENTO: la Fiorentina ha smentito che Perinetti sia venuto a Firenze per parlare di mercato o altre cose. Lo scopo della visita del direttore sportivo del Siena è per un’altra iniziativa.