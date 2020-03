Perinetti: “La priorità di Chiesa non è lasciare Firenze. C’è spazio per un rinnovo”

Nonostante non si sappia quando e se il campionato ricomincerà, il calciomercato imperversa. L’ex dirigente del Genoa e del Palermo, Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio Sportiva parlando del futuro di Federico Chiesa. Perinetti ha detto: “Mi sembra che la sua posizione verso la Fiorentina si sia addolcita e che ci sia spazio per un rinnovo. Credo che la priorità non sia più lasciare Firenze”

