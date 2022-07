Perinetti: “Milenkovic? Non bisogna aver paura di perdere un calciatore ma sostituirlo con lungimiranza. Zurkowski è da seguire ed Italiano…”

Dirigente italiano di lunghissimo corso, Giorgio Perinetti, attuale direttore tecnico del Brescia, a Radio Bruno ha analizzato alcuni temi chiave relativi alla Fiorentina: “E’ un mercato guardingo, la Fiorentina ha fatto molto movimento per dare ad Italiano giocatori pronti per lavorare da subito perché sa che è una precisa richiesta del mister. Sarà un campionato anomalo, 4 turni a mercato aperto, grandi vibrazioni per tutti. Poi 9 partite prima di una sosta di due mesi. Il mercato sarà molto attivo dopo ferragosto e quello di gennaio sarà molto più movimentato del solito”.

Perinetti ha quindi proseguito: “Per gli allenatori sarà difficile gestire il tutto, soprattutto per chi è impegnato nelle Coppe. Ci sarà una compressione spaventosa degli impegni. Serviranno scelte precise sulla rosa. Milenkovic? Serve essere lungimiranti, previdenti ed indovinare il sostituto. Non ci si può spaventare per la perdita di un calciatore ma bisogna essere capaci di sostituirlo. Oggi è fondamentale saper sostituire un calciatore, non tanto perderlo. Bisogna essere creativi, perché permettersi follie non è più scontato. Zurkowski è un calciatore da valutare, ha qualità importanti. Tiro, inserimento e non solo. Sicuramente da seguire, Italiano vorrà vederlo in ritiro per conoscerlo meglio”.