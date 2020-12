Perinetti: “Piatek e Kouame una coppia eccezionale. Il polacco ha un solo limite, l’ivoriano è uno dei pochi che può dire di aver vinto duelli con Koualibaly”

L’ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, intervenuto su Lady Radio, ha descritto le caratteristiche di Krzysztof Piątek, ormai da diverso tempo nel mirino della Fiorentina per il proprio attacco: “E’ un finalizzatore, molto opportunista. Non è fortissimo di testa, ma calcia molto bene di destro o sinistro. Va portato in area di rigore, non partecipa molto al gioco della squadra ed è un po’ il suo limite”.

Perinetti a Genova aveva composto una coppia offensiva che ha fatto molto bene, con Piatek e Kouame, che ora veste la maglia viola: “Una coppia eccezionale, il polacco ha fatto diversi gol su assist di Kouame. L’ivoriano è fortissimo di testa, uno dei pochi che può dire di aver vinto duelli con Koulibaly, credo che sia un ottimo acquisto per la Fiorentina“.