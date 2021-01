Perinetti: “Pradè ha qualità. Lirola era caro a Montella. Kouame può dare un contributo importante”

Il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “E’ difficile muoversi dopo la situazione Covid. Qualche opportunità c’è. La Fiorentina cerca questo esterno e un compagno congeniale a Vlahovic. Non è facile sistemare prima di prendere”

E ancora: “Lirola era caro a Montella, è uno che si spinge in avanti. E’ normale che ad altri allenatori non possa interessare. Alleggerirsi dei giocatori che non si usano è difficile, quando si cambia tecnico cerca i giocatori funzionali per le proprie idee”

E su Cistana: “Sta recuperando. Entro 15 giorni tornerà nell’organico. Sarà un uomo mercato in estate. Merita palcoscenici”

E su Pradè: “E’ un amico, ha girato squadre importanti. Ha qualità”

E su Kouame: “Fa fatica a giocare sull’esterno e sul breve. Può dare un contributo importante”