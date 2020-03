L’ex dirigente Giorgio Perinetti ha parlato a Radio Sportiva tirando in ballo anche la Fiorentina: “Le proprietà straniere sono un bene per il nostro calcio perché ci investono soldi. A livello di idee e organizzazione sono investitori giovani che utilizzano un modo di lavorare importante. Castrovilli? Lui e Zaniolo sono due ragazzi che appartengono al nostro calcio, due talenti che faranno bene anche in Nazionale. Per i prossimi mondiali saranno capisaldi in Azzurro“.