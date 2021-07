Giorgio Perinetti, nuovo ds del Siena, ha espresso il suo pensiero riguardo all’addio di Antognoni alla Fiorentina. Queste le sue parole a TMW Radio:

“Come faccio a parlarne… Quando vedo Antognoni vedo la Fiorentina, ma oggi non è più così. Non conosco le considerazioni di Barone e Commisso, ma suona strano che Giancarlo Antognoni non rappresenti più quei colori”.