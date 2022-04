Perinetti: “Se un allenatore non vuole restare, si trova il modo per aggirare la clausola. In Italia basta un ko per rimettere tutto in discussione”

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervenuto a Radio Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“La società viola ha preso Italiano pagando anch’essa una clausola, pur economicamente inferiore rispetto a quella dello Spezia. Dieci milioni sono davvero una cifra esorbitante, difficilmente si troverà una squadra disposta a pagare. Se un allenatore non vuole restare, si trova il modo per aggirare la clausola. Ormai queste sono delle vie d’uscita abbastanza ricorrenti nel calcio moderno. Spalletti? Il suo lavoro a Napoli è stato complessivamente positivo, ma si erano creato delle aspettative che non sono state rispettate e adesso le parti dovranno fare delle riflessioni”.

Continua così Perinetti: “La Fiorentina sta facendo un grande campionato e ne è la sorpresa più bella. Ha perso l’attaccante più forte a gennaio, di cosa stiamo parlando? Per il tecnico viola ci sarà da preoccuparsi se qualche società dovesse inserirsi: a quel punto potrebbero nascere dei problemi. In Italia siamo fatti così: basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione“.