Perinetti: “Tre milioni per Vlahovic? Con la Fiorentina ha giocato Cutrone e non è che guadagnasse molto meno. Un sacrificio economico è necessario”

L’ex dirigente di molte squadre di A e di B, Giorgio Perinetti, intervenuto su Lady Radio, sulla trattativa per il rinnovo contrattuale della Fiorentina con Vlahovic, ha detto: “Tre milioni per lui di ingaggio? Con i viola ha giocato Cutrone e non è che guadagnasse molto meno di quella cifra. Vlahovic rappresenta il futuro, in giro ce ne sono pochi giovani di valore come lui. Per cui è giusto che la Fiorentina faccia un sacrificio dal punto di vista economico pur di tenerlo”.