Perisic: “Abbiamo fatto una buona gara contro la Fiorentina, andava però chiusa prima”

L’esterno dell‘Inter Ivan Perisic, autore del gol del definitivo 2-0 contro la Fiorentina commenta così la gara a Sky Sport: “Penso che abbiamo fatto una buona gara, potevamo chiuderla prima, abbiamo preso tre punti e siamo al primo posto. Adesso andiamo a Torino a vincere. Ogni settimana dobbiamo fare il nostro e continuare così. Siamo su una buona strada, dobbiamo andare avanti c. Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l’ultima: non possiamo più sbagliare”.

