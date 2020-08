Pesante flessione per la Tod’s di Diego Della Valle, più di 100 milioni di euro

Gravi flessioni di bilancio per la Tod’s dell’ex presidente della Fiorentina Diego Della Valle. Nel secondo quarter dell’anno, l’azienda della famiglia marchigiana subirà, come tutti i principali gruppi del lusso, le pesanti conseguenze del lockdown. Tenendo conto dei risultati finanziari del primo quarter, Mediobanca prevede per il secondo trimestre del gruppo di Diego Della Valle, una flessione dei ricavi del 56% a circa 105 milioni di euro.

